الأحد 15-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك لسوناك: منع الغذاء والمياه والكهرباء في غزة جريمة حرب

تكليفات واسعة في وزارة التربية والتعليم - أسماء

وقفة تضامنية مع قطاع غزة قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان

الملك يحذر في اتصال مع العاهل الإسباني من محاولات تهجير الفلسطينيين

مصدر طبي : 6 إصابات بعضها خطيرة في حريق مطعم

بيان صادر عن حركة المقاومة الاسلامية حماس

الملك والرئيس الإماراتي يبحثان التصعيد الخطير في غزة

لافروف: زيلينسكي أتعب الجميع

الملك يعزي عشيرتي العواملة والدبابنة

خبير إسرائيلي: إيران تحاول فتح جبهة جديدة عبر سوريا

عاجل

المستشفى الميداني الأردني في غزة يواصل تقديم خدماته

الأحد، 15-10-2023 07:46 م

الملك يحذر في اتصال مع العاهل الإسباني من محاولات تهجير الفلسطينيين

99


الوكيل الاخباري - حذر جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، من محاولات تهجير الفلسطينيين والتسبب بنزوحهم وآثار ذلك الكارثية على المنطقة بأكملها.

وشدد جلالة الملك في الاتصال الذي تلقاه من العاهل الإسباني، اليوم الأحد، على أهمية حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وتكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية هناك.

وتناول الاتصال أهمية الجهود الدولية في الدفع نحو حماية المدنيين من الجانبين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومنع اندلاع المزيد من دوامات العنف والحروب في المنطقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
55

وقفة تضامنية مع قطاع غزة قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان

الدفاع المدني 4

مصدر طبي : 6 إصابات بعضها خطيرة في حريق مطعم

1

الملك والرئيس الإماراتي يبحثان التصعيد الخطير في غزة

1020233102427440583942

الملك يعزي عشيرتي العواملة والدبابنة

00

المستشفى الميداني الأردني في غزة يواصل تقديم خدماته

الخصاونة ٢

الحكومة : مسؤولية الدولة تستوجب عدم وجود هذه التجمعات

أخبار متعلقة
1

الملك يؤكد الدور الأوروبي بتكثيف جهود وقف التصعيد في غزة

iiii

الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك

920232419132512783806

الملك يعزي قبيلة بني صخر وآل حمدان

الملك 10

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك

الملك في الجندويل ويلتقي شخصيات ووجهاء عشائر

2

الأردن يسيّر طائرة اغاثية جديدة الى ليبيا