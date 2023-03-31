بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية في المفرق

الوكيل الاخباري - بدأت اليوم الجمعة فعاليات المجالس العلمية الهاشمية في محافظة المفرق لهذا العام والتي جاءت بعنوان "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للكراسي العلمية" برعاية مساعد محافظ المفرق أحمد نصير.

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وعقد في صحن مسجد المفرق الكبير، المجلس العلمي الهاشمي الثامن بعد المئة والأول لهذا العام بعنوان حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى.



وتحدث مفتي البادية الشمالية فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات في المحور الأول عن حياة حجة الإسلام الغزالي الشخصية وسيرته العلمية وأثره في عصره وما بعده وبصفته مجدد المئوية الخامسة في الإسلام بفضل علمه وتوسع مجالات بحثه، مشيرًا إلى أن من أهم كتبه البسيط في الفروع ثم الوسيط ثم الوجيز.



وتطرق مفتي محافظة المفرق فضيلة الدكتور أحمد الخطيب في المحور الثاني إلى مقاصد الوقفيات الملكية، ومقاصد الوقفية الملكية للكراسي العلمية في القدس والمسجد الأقصى، مبيناً أن الإمام الغزالي أقام في القدس وشرع بكتابة "إحياء علوم الدين" وبلغ عدد مؤلفاته 228 كتاباً ومن أهمها "إحياء علوم الدين".



وأدار اللقاء، مساعد المدير لشؤون الوعظ والإرشاد فضيلة الدكتور عبدالله الزيودي.

