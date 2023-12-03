الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الوكيل الاخباري - جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.



فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير دولة الكويت حمد راشد المري، وسفيرة الجمهورية التونسية مفيدة الزريبي، وسفير سلطنة عُمان الشيخ فهد عبدالرحمن بن أحمد العجيلي.



كما تقبل جلالته أوراق اعتماد سفيرة جمهورية النمسا الدكتورة ماريكيه تسيمبورغ، وسفير جمهورية بلغاريا ميتين حسين كازاك، وسفيرة جمهورية جنوب إفريقيا تسيلاني موكوينا، وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا فيليب ريدلي هول، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية محمد اجمل اقبال.

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