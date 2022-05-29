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الأحد، 29-05-2022 08:26 م

الملك يستقبل رئيس وزراء جورجيا ويتسلم وساما رفيعا

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الوكيل الاخباري - تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، وساما رفيعا من رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريبا شفيلي، مقدما من رئيسة جمهورية جورجيا سالومي زورابيشفيلي، تقديرا لدور جلالته في تمتين علاقات الصداقة بين الأردن وجورجيا، ومساعيه لتحقيق السلام إقليميا ودوليا.

وأعرب جلالته، خلال استقباله في قصر الحسينية رئيس وزراء جورجيا، عن تقديره لرئيسة جمهورية جورجيا على تقديم هذا الوسام، وهو أرفع وسام يمنح للقادة وكبار الشخصيات على المستوى الدولي، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خصوصا السياحية والزراعية.

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