الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الوكيل الاخباري - استقبل الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكغورك.



وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ومواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما تطرق إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والأزمات التي تشهدها المنطقة ودعم جهود الاستقرار فيها، ومشاريع التعاون الإقليمي.



وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد جلالة الملك ضرورة إعادة تحريك عملية السلام كأولوية دولية وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.



وجرى بحث الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي، والتأكيد على ضرورة العمل على التصدي لكل ما يهدد الأمن والسلم العالميين.

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