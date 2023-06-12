الملك يعزي بوفاة علي الفزاع العواملة

الوكيل الاخباري - قدّم جلالة الملك عبدالله الثاني، واجب العزاء لعائلة المرحوم معالي علي الفزّاع العواملة، المستشار الخاص لجلالة الملك، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ١ حزيران 2023.



واستذكر جلالته مناقب المرحوم ومسيرته الممتدّة لأكثر من أربعة عقود في خدمة الوطن، وعمله في الديوان الملكي الهاشمي منذ مطلع التسعينات، في خدمة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه.



ورافق جلالة الملك معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي.

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