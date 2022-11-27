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الأحد، 27-11-2022 10:19 ص

المناصير تنفي صحة إعلانات حول توزيع هدايا وجوائز

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

نفى مدير التسويق في شركة المناصير للزيوت والمحروقات اسماعيل مجاهد صحة الإعلانات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توزيع جوائز وهدايا من الشركة.اضافة اعلان


وقال مجاهد لـ"الوكيل الإخباري"، إن هذه الإعلانات غير صحيحة وتقوم بنشرها جهات وهمية بهدف الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية من الروابط الإلكترونية.

وأضاف أن كافة أخبار وإعلانات الشركة يتم الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية والموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مجاهد أن الشركة ستقوم بدورها بملاحقة كل من له علاقة بهذه الإعلانات ضمن القانون.

وكان تداول أشخاص روابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن شركة المناصير تقدم بطاقات مجانية وجوائز.

 




 

 


 

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