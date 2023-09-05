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الثلاثاء، 05-09-2023 10:31 ص

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء وعلى احدى واجهاتها محاولة تسلل أربعة أشخاص من الجنسية السريلانكية.اضافة اعلان



وأضاف المصدر بأن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم وتم تحويلهم الى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

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