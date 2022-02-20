المنطقة العسكرية الوسطى تنفذ تمرينا عسكريا نهاريا

الوكيل الاخباري - نفذت كتيبة الحرس الملكي الآلية/1، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى الأحد، تمريناً عسكرياً نهارياً في أحد ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبد الله شديفات وقائد المنطقة.

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واستمع العميد الركن شديفات إلى إيجاز مفصل قدمه قائد الكتيبة حول مجريات التمرين والأهداف وآلية التنفيذ وسير الخطة التدريبية.



ويهدف التمرين إلى تنمية القدرات والمهارات القتالية للمشاركين، وتأهيل وتدريب مرتبات المنطقة للعمل في مختلف الظروف والأوقات، والذي اشتمل على سيناريو يحاكي هجوم نهاري مدبر (على مستوى سرية)، ورمايات من مختلفة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والقناصين للتعامل مع قوة معادية مدافعة.



وأظهر المشاركون في التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، معنويات عالية ومستوىً متميزاً واحترافية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم.



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