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الأحد، 26-05-2024 01:37 م

المنظمة العربية للإدارات الانتخابية تعقد اجتماعها السادس في عمّان

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الوكيل الإخباري - عقدت المنظمة العربية للإدارات الانتخابية اجتماع الجمعية العامة السادس في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة رؤساء وممثلي الإدارات الانتخابية من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى المكتب التنفيذي للمنظمة.اضافة اعلان


وفي كلمته الافتتاحية، أكّد رئيس المنظمة، موسى المعايطة، التزام المنظمة بتحقيق حضور فعّال على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار المعايطة إلى أن المنظمة تسعى لتعزيز دورها العالمي من خلال العمل الجماعي والتعاون بين أعضائها وشركائها، مشدّدًا على أن هذه العوامل كانت ولا تزال حاسمة في تحقيق النجاحات.

وأوضح المعايطة أن "رؤية المنظمة تتمثل في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية لتحسين الأداء الانتخابي في المنطقة. نؤمن بأن الوحدة والتعاون هما مفتاح النجاح."

خلال الاجتماع، استعرضت المنظمة الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، وركّزت على أولويات العمل للفترة المقبلة. كما تم تقديم عرض لأهم إنجازات الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات والشبكة العربية للشباب في الانتخابات.

وفي سياق الاجتماع، تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الثالث للمنظمة وأعضاء اللجنة التوجيهية الثانية للشبكة العربية للمرأة في الانتخابات. كما صادقت الجمعية على التقرير السنوي للمنظمة وشبكاتها.

ويعقد على هامش هذا الاجتماع مؤتمرٌ إقليميٌّ حول "دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية"، المقرَّر عقده يومي 27 و28 أيار 2024.

 




 

 


 

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