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الإثنين، 09-05-2022 10:17 ص

المواصفات تُحذر من عبارات مُضللة تُطبع على المنتجات الإستهلاكية

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الوكيل الإخباري - حذّرت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس الأردنية من وقوع المستهلكين بالتضليل والخداع، بسبب عبارات مخالفة تُطبع على بعض المنتجات الإستهلاكية.

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وقالت المؤسسة، وفقاً لرصد " الوكيل الإخباري" أن عبارة ( model  أو desingned in) الموجودة على المنتج مخالفة وتدل على تضليل المستهلك. 

وأضافت أن عبارة ( Made in) تدل على بلد المنشأ الذي تمت فيه الصناعة.


وطلبت المؤسسة من المواطنين عدم شراء هذه المنتجات وعدم الانسياق وراء ما يشاع عنها أو جودتها أو منشأها.

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