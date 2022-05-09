المواصفات تُحذر من عبارات مُضللة تُطبع على المنتجات الإستهلاكية

الوكيل الإخباري - حذّرت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس الأردنية من وقوع المستهلكين بالتضليل والخداع، بسبب عبارات مخالفة تُطبع على بعض المنتجات الإستهلاكية.

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وقالت المؤسسة، وفقاً لرصد " الوكيل الإخباري" أن عبارة ( model أو desingned in) الموجودة على المنتج مخالفة وتدل على تضليل المستهلك.



وأضافت أن عبارة ( Made in) تدل على بلد المنشأ الذي تمت فيه الصناعة.



وطلبت المؤسسة من المواطنين عدم شراء هذه المنتجات وعدم الانسياق وراء ما يشاع عنها أو جودتها أو منشأها.



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