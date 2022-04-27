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الأربعاء، 27-04-2022 01:41 م

المواصفات والمقاييس للمواطنين: تفقدوا الرموز والأرقام على عبوات المنتجات

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الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس الحرف والرقم المثبتان على بعض المنتجات الاستهلاكية والتي قد لا يعرف الكثيرين معناها والغاية منها. 

وبينت المؤسسة، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" أن الحرف والرقم يكونان مثبتان على العبوات، خاصة عبوات مواد التجميل، ويرمزان إلى عدد أشهر صلاحية المنتج بعد فتحه.

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وشددت على أهمية الإنتباه لهذه الرموز وتفقدها، والتأكد من تاريخ صلاحية انتاج وانتهاء المنتج، إلى جانب عدم الشراء اذا لم تكن المنتج معروضا بطريقة صحيحة تراعي معايير الصحة والسلامة و العامة. 


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