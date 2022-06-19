الموافقة على تشكيل محكمة بلدية الهاشمية

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلديَّة الهاشميَّة الجديدة لسنة 2022م، وذلك إنفاذاً لأحكام المادَّة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديَّأت رقم (35) لسنة 2006 م، والتي تستوجب إصدار نظام خاص لكلِّ محكمة بلديَّة.



كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2022م ، بهدف التوسُّع في العمل الرَّقابي على جميع خدمات الفتوى في الدَّائرة، وزيادة الاختصاص في العمل الرَّقابي، وتنظيم العمل في مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية ومتابعة أدائها بكفاءة وفاعليَّة.

اضافة اعلان