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الأحد، 10-12-2023 06:59 ص

المياه: وقف ضخ المياه لمناطق واسعة لمدة 5 أيام - اسماء

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الوكيل الاخباري - يتوقف صباح الأحد، ضخ مياه الديسي، لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة لعدد من مرافق منظومة مياه الديسي.

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وقالت وزارة المياه في وقت سابق، إن توقف الضخ سيبدأ من صباح الأحد، حتى مساء الخميس المقبل.


وبينت الوزارة، أن إجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي يأتي لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه إلى جميع المناطق والمشتركين.


وأشارت إلى أن التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان الزرقاء.


ودعت الوزارة، المواطنين، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد خلال الأسبوع الحالي، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجاتهم خلال فترة التوقف.


وأوضحت أن مشروع مياه الديسي بني على نظام (بوت) بحيث تتولى الشركة المشغلة أعمال تشغيل المشروع والمحافظة على مرافقه وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام.


وبينت الوزارة أن المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمّان والزرقاء والرصيفة هي على النحو التالي:


في محافظة العاصمة ستتأثر قرى وادي السير، الرباحية الشمالية، الشميساني، عرجان، إسكان المرقب، مرج الحمام، أم السماق، الروابي، المدينة الرياضية، الرابية، الياسمين، البنيات، منطقة مجمع جبر، محيط حدائق الحسين، ضاحية الحسين، الكرسي، جبل عمّان، اللويبدة، المقابلين، ناعور (البلد)، لواء ناعور، ضاحية الأمير راشد، الجندويل، العبدلي، أبو علندا، القويسمة، خلدا، ضاحية الرشيد، طبربور، وادي الحدادة، العلكومية، نزهة سحاب، حي الكلية العلمية الإسلامية، عبدون، طارق، الحرشة، أم نوارة، سحاب، دابوق، دير غبار، حي عدن، صالحية العابد، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، البيادر، حي المنصور، قرية أبو صياح، المنارة، الفيصلية، المستندة، الرونق، حي الريان، نادي السباق، أم أذينة، العبدلية، خشافية الدبايبة، منطقة الجمعية العلمية الملكية، حي السهل، تلاع العلي، ضاحية الأقصى، خشافية الشوابكة، الجويدة، حي البركة.


وكذلك أجزاء من صويلح، ضاحية الاستقلال، ضاحية الأمير حسن، خريبة السوق، الزهور، الكمالية، حي الصديق، النصر، النزهة بالقرب من الاستقلال مول، حي المنصور، اليادودة، الحاتمية، الصويفية، أبو نصير (حي الضياء وقرية أبو نصير)، أبو عليا، الخزنة، اللبن، الطنيب وإسكان الرحمانية، حي السعادة، منطقة الدوار السادس، النقيرة، البويضة وأم بطمة، حي القيسية، منطقة الدوار الخامس، خريبة السوق، ضاحية الحاج حسن، منطقة التعليم العالي، القسطل، أجزاء من الجيزة،
أما في محافظة الزرقاء وهي المناطق التي تتزود من العاصمة عمّان في لواء الرصيفة وتشمل كلا من: إسكان النقب، إسكان المعلمين، إسكان الأمير هاشم، حارة أبو غليون، الفاخورة، جزءا من حي الحسين.


 




 

 


 

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