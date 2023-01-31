النجار تطلع على جهود المعهد الوطني للموسيقى وبرامجه

الوكيل الاخباري - زارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار المعهد الوطني للموسيقى، اليوم الثلاثاء، للاطلاع على برامجه وجهوده في مجال التدريب على الموسيقى ورفد الحركة الفنية بالموسيقيين.



وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، التقت النجار، بمدير المعهد محمد عثمان صديق، بحضور مدير المجمع العربي للموسيقى الدكتور هشام شرف، والأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، واستمعت إلى عدد من الفقرات الموسيقية التي عزفها طلبة المعهد، ونبذة عن برنامج العلاج بالموسيقى الذي يدرسه، مبدية إعجابها بالمستوى العلمي للمعهد والمستوى الذي حققه الطلبة، والمتدربون من الأطفال.

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