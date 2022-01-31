النجار يعلق على عدم التزام سوريا بالاتفاقيات المائية

الوكيل الإخباري - كشف رد وزير المياه محمد النجار، على أسئلة النائب عبير الجبور، عن الاتفاقيات المائية مع الجانب السوري ومدى الالتزام بها.

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وقال النجار في رده على الجبور، إنه لا يوجد علم لدى وزارة المياه والري، حول وجود أي مبررات من الجانب السوري بعدم الالتزام بتزويد الأردن بالمياه.



وأضاف، أن الاتفاقيات لا تشير لنصوص بتحديد كميات المياه الواردة من سوريا.



وأشار إلى أنه لا يوجد اتفاقيات جديدة مع سوريا بشأن تزويد الأردن بالمياه.



وبين النجار، أن عدم التزام سوريا بتوريد المياه للأردن، انعكس على انخفاض حصة نهر اليرموك من كميات المياه الواردة من سوريا وذلك للأغراض الزراعية، بالإضافة إلى تأثير المياه على انتاجية القطاع الزراعي في وادي الأردن.



