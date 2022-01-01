السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 04:00 م

الحكومة تقدم 454 ألف دينار للايتام والمحتاجين - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات المالية لموازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أنه تم رصد مبلغ 194 الف دينار من أجل تقديم المساعدات العينية والنقدية للمحتاجين في العام الحالي. 

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وبينت الأرقام، التي اطلع عليها" الوكيل الإخباري" أن الوزارة وفرت في هذا العام  مبلغ 260 ألف دينار من أجل تقديمها للايتام من أبناء الأسر المستهدفة.


وبينت، أنه وفقا لمخصصات بند النفقات الجارية، تم رصد مبلغ 704 آلاف دينار، لتنمية الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة . 


كما وضعت الوزارة هدف لزيادة نسبة المستفيدين من البرامج الوقفية لتصل الى 20% خلال 2022. 

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