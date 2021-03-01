الهواري : التدخين يساهم في زيادة نسبة المخالفات

الوكيل الإخباري - أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة ، الدكتور فراس الهواري اليوم الأثنين أن التدخين يساهم في زيادة نسبة المخالفات ، بشأن ارتداء الكمامة في المملكة .



وبين ، الإثنين ، خلال تصريحات صحافية ، أن نسبة كبيرة من الأشخاص المدخنين بحاجة إلى أماكن خارجية يمكن التدخين بها بعيداً عن الأماكن المغلقة.



ودعى الهواري ، إدارة المستشفيات إلى أن تكون "صارمة" باتباع الإجراءات الصحية والسلامة العامة ، والرقابة على مرتادي المستشفيات، مشددا على ضرورة الحاجة لاعتمادات دولية في الالتزام، وفي حال وجود مخالفات ، يُجدر ان يتم سحب تلك الاعتمادات من المؤسسة المخالفة ، من منطلق التشديد على الإجراءات الوقائية ، في ظلّ الوضع الوبائي الراهن.



وأضاف " أننا بحاجة إلى وقت حتى يُثمر عملنا "، موجهاً رسالة إلى المواطنين مفادها الالتزام بأوامر الدفاع.



وتابع" القناعة الذاتية هي السبيل الوحيد للالتزام في ارتداء الكمامة ، دون الخوف من الرقابة "، مضيفاً أنه لا يمكن وضع مراقب لكل شخص .



ونوه الهواري إلى أن الحظر الشامل يوم الجمعة في الماضي أظهر نتائجه في ضبط عدد الإصابات وتقليل نسبة الفحوصات الإيجابية ،مؤكداً على أهمية النظر إلى الجانب الإقتصادي لدى المواطنين ، في ظل الحظر ، حيث أنه يلقي بظلاله عليهم.



وأشار، أن هنالك حلولا تُساهم في تخفيض أعداد الإصابات بالفيروس ، متمنياً الالتزام بالإجراءات الوقائية والإقبال على أخذ اللقاح ، الذي من شانه يحسن المنحنى الوبائي.

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