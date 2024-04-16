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الثلاثاء، 16-04-2024 11:09 ص

الهيئة الخيرية الأردنية تسير 75 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

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الوكيل الاخباري - سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالشراكة مع النداء الإنساني – بريطانيا والهلال الأحمر القطري وجمعية يد العون ورحمة حول العالم.اضافة اعلان



وحملت القافلة المكونة من 75 شاحنة الطرود الغذائية لتعبر جسر الملك حسين نحو معبر كرم أبو سالم ليصار إلى إيصالها وتسليمها لأهلنا في غزة وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.


وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أهمية معالجة النقص في المواد الغذائية في قطاع غزة، مبيناً أن الهيئة تعمل على استمرارية إدخال المساعدات الغذائية للقطاع وزيادة حجم المساعدات المرسلة وبأسرع وقت ممكن.


وأضاف الشبلي بأنه ومنذ نهاية شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفطر تم إرسال أكثر من 280 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية إلى أهلنا في غزة، وقد وصل مجموع الشاحنات المرسلة عبر الجسر البري 962 شاحنة.


وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo..

 




 

 


 

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