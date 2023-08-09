الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تنخب مجلس إدارة جديد

الوكيل الاخباري - عقدت الهيئة العامة للشركة السعودية الأردنية للاستثمار، اجتماعها غير العادي، اليوم الأربعاء، من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع.



وانتخبت الهيئة العامة مجلس إدارة جديد، مكوّن من عبد المجيد أحمد الحقباني، ومتعب محمد الشثري، وفادي عادل السعيد، بعد قبول استقالة مجلس الإدارة السابق للشركة.



وبحسب بيان صحفي للشركة، تمت الموافقة على القرارات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة هشام عطار، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، ومندوب مراقب عام الشركات.

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