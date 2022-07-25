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الإثنين، 25-07-2022 09:41 م

الهيئة الملكية للأفلام وصندوق دعم الافلام يعلنان عن المشاريع الحاصلة على دعم الصندوق

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وصندوق دعم الأفلام مساء اليوم الاثنين في مقر الهيئة بعمان، عن المشاريع الحاصلة على منح دعم الصندوق.

وقرأ المؤلف والمخرج والأكاديمي اللبناني هادي زكاك في حفل الإعلان بيان لجنة التحكيم المكونة من سبعة أعضاء هم: الكاتبة والمُنتجة والمخرجة الأردنية ليالي بدر والمُنتجة التونسية لينا شعبان والكاتب والمخرج الأردني أمين نايفة والكاتبة والمخرجة والأكاديمية المصرية فيولا شفيق والكاتب والمخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلاء والمخرج الفلسطيني سليم أبو جبل.

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