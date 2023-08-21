الوطني لحقوق الإنسان يستذكر شهداء الوطن

الوكيل الإخباري - استذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان، شهداء الوطن الذين ارتقوا ضحية الأفعال الإرهابيّة، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب الذي يصادف اليوم الاثنين.

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وأكد بيان للمركز اليوم الاثنين، أهمية التكاتف والتعاون للوقوف في وجه جرائم الإرهاب التي تستهدف ترويع الأفراد وتهديد الأمن المجتمعي، لافتا إلى أن الإرهاب يشكل الانتهاك الأشد خطورة على حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويمس البيئة الحاضنة لممارسة حقوق الإنسان، ويعيق عملية التنمية المستدامة بجميع أشكالها.



ودعا إلى التصدي لهذه الجريمة بالسبل كافة، في إطار احترام حقوق الإنسان، إضافة إلى إيجاد المنعة الفكرية تجاه الأفكار المتطرفة عبر الاستمرار في نشر قيم التسامح وقبول الآخر والتعددية وثقافة حقوق الإنسان.



وثمن المركز قيام المجتمع الدولي بوضع نظام قانوني لغايات مكافحة الإرهاب باعتماد مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات التي شكلت أرضية قانونية متعددة الأطراف لتجريم الإرهاب، واعتماد آليات للوقوف في وجه هذه الجريمة وتداعياتها على المجتمعات.