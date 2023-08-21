الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

اول تصريح للسفيرة الاميركية وصولها الاردن

أنباء من أستراليا تدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى الأعلى

مستجدات قرار نقابة الاطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين

الملك يتابع اجتماعاً بقصر الحسينية ويصدر توجيهات

اعترافات صادمة لشخص قتل زوجته وابنه في مصر

توضيح حول برامج المعونة المالية الطارئة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة

حوارية في العلوم والتكنولوجيا حول العمل الحزبي في منظور الشباب

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس بلدية السلط الكبرى

الإثنين، 21-08-2023 04:54 م

الوطني لحقوق الإنسان يستذكر شهداء الوطن

1687261086612


الوكيل الإخباري - استذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان، شهداء الوطن الذين ارتقوا ضحية الأفعال الإرهابيّة، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب الذي يصادف اليوم الاثنين.

اضافة اعلان


وأكد بيان للمركز اليوم الاثنين، أهمية التكاتف والتعاون للوقوف في وجه جرائم الإرهاب التي تستهدف ترويع الأفراد وتهديد الأمن المجتمعي، لافتا إلى أن الإرهاب يشكل الانتهاك الأشد خطورة على حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويمس البيئة الحاضنة لممارسة حقوق الإنسان، ويعيق عملية التنمية المستدامة بجميع أشكالها.


ودعا إلى التصدي لهذه الجريمة بالسبل كافة، في إطار احترام حقوق الإنسان، إضافة إلى إيجاد المنعة الفكرية تجاه الأفكار المتطرفة عبر الاستمرار في نشر قيم التسامح وقبول الآخر والتعددية وثقافة حقوق الإنسان.


وثمن المركز قيام المجتمع الدولي بوضع نظام قانوني لغايات مكافحة الإرهاب باعتماد مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات التي شكلت أرضية قانونية متعددة الأطراف لتجريم الإرهاب، واعتماد آليات للوقوف في وجه هذه الجريمة وتداعياتها على المجتمعات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
R

اول تصريح للسفيرة الاميركية وصولها الاردن

WWW

مستجدات قرار نقابة الاطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين

RRR

الملك يتابع اجتماعاً بقصر الحسينية ويصدر توجيهات

دراسة-جدوى-مشروع-محل-خضار-وفواكه-2021

2838 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

82023314814542077836

توضيح حول برامج المعونة المالية الطارئة

TTT

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة

أخبار متعلقة
image (69)

الصفدي: لن نستطيع الاستمرار بتقديم الخدمات الضرورية لتوفير العيش الكريم للاجئين

WhatsApp Image 2023-07-23 at 8.28.50 PM

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة

382916_24_1690126689

اللجنة الأردنية السورية لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود تعقد اجتماعها الأول

1690130440213

تفعيل الهوية الرقمية بمكاتب بريدية في عدد من المحافظات

main_image5e677fb5cc39f

49434 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة للخدمات الحكومية الشهر الماضي

bk26_0

الأمن يبرر شمول جرائم جديدة بالعقوبات في معدل الجرائم الإلكترونية