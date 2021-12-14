الوهادنة: ارتفاع إصابات كورونا يشير إلى شدة الوباء ومراجعة المستشفيات بمرحلة متأخرة

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، إن نسبة التطعيم المكتمل مازالت 58.8 بالمئة، الأمر الذي يعتبر أقل من توصيات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد ضرورة الوصول إلى 75 بالمئة.

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وأكد العميد الوهادنة، وجود ارتفاع حاد على مستوى عدد الحالات المسجلة؛ إذ وصل إلى 93 بالمئة إلى جانب ارتفاع آخر في نسبة إشغال العناية الحثيثة بمعدل 20 بالمئة، ما يشير إلى ازدياد شدة الوباء أو مراجعة المستشفيات بحالة متأخرة.



وأشار إلى أن نسبة الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات ارتفعت 5 بالمئة، مشيرا إلى أنّه لا يوجد تغييرات هامة على مستوى الحالات النشطة.



وبيّن العميد الوهادنة، وجود ارتفاع بنسبة الادخالات إلى الخروجات بمعدل 1.4%، مؤكداً أنه يوجد ارتفاع حاد بالوفيات وصل إلى 70 بالمئة، وارتفاع في نسبة انتشار الوباء واستيطانه بمعدل 13 بالمئة، إضافة إلى ازدياد الإصابات بالفئة العمرية (0-5) سنوات بمعدل 77 بالمئة والفئة العمرية (6-9) سنوات بمعدل 80 بالمئة، والفئة العمرية (10-17) بمعدل 95 بالمئة، ولا تغيير مهم على النسبة الإيجابية.



وفي سياق متصل، أوضح أنّ المتلازمة الالتهابية متعددة الأنظمة عند الأطفال (MIS-C)، أو متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (PIMS / PIMS-TS)، أو المتلازمة الالتهابية الجهازية في COVID-19 (SISCOV) هي مرض جهازي نادر يشمل الحمى المستمرة والالتهاب الشديد بعد التعرض ل SARS-COV-2 والفيروس المسؤول عن COVID-19، ويمكن أن يؤدي بسرعة إلى حالات طبية طارئة مثل عدم كفاية تدفق الدم حول الجسم (حالة تعرف باسم الصدمة)، كما يمكن أن يحدث فشل واحد أو أكثر من الأعضاء، مشيراً إلى أن علامة التحذير هي حمى مستمرة غير مبررة مصحوبة بأعراض حادة بعد التعرض لـ COVID-19، وتعتبر الإحالة العاجلة إلى اختصاصي الأطفال ضرورية، كما تحتاج العائلات إلى طلب المساعدة الطبية العاجلة، وسيحتاج الأطفال الأكثر تضرراً إلى رعاية مركزة.



وتطرق إلى أنّ مركز السيطرة على الأمراض يشجع على تطعيم الأطفال لمنع الأمراض النادرة المرتبطة بفيروس كورونا، إذ قال مدير مركز السيطرة على الأمراض “إن هناك أكثر من 4000 حالة موثقة من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال أو MIS-C”، مشجعاً الآباء على تطعيم أطفالهم ضد فيروس كورونا مع الإشارة إلى أنّ الوقاية من مرض نادر ولكنه خطير مرتبط بـ COVID-19 الذي تم ربطه بوفاة عشرات الأطفال”.



وأكد أن اللقاح يقلل من خطر الإصابة بالفيروس، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بـ MIS-C، وهي حالة خطيرة من الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال، والتي أثرت على أكثر من 4000 طفل في الولايات المتحدة، وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية خلال مؤتمر صحفي: “إن الوباء أصبح أكثر انتشار بما في ذلك 36 طفلاً ارتبطت وفاتهم بمرض MIS-C”.



وختم الوهادنة، أن الاحصائيات الواردة من اختصاصي المناعة والأطفال بالأردن تشير إلى أن المتلازمة متعددة الأنظمة عند الأطفال MIS-C والتي تنتج عن الإصابة بكورونا وصلت إلى ما يقرب (1000) حالة، وسببت 7 وفيات حتى الآن وثبت أن التطعيم له دور كبير في منع الإصابة وشدتها.