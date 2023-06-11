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الأحد، 11-06-2023 09:16 م

"اليوم الصحي" الرابع في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

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الوكيل الاخباري - رعت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، افتتاح اليوم الصحي السنوي "صحتك بالدنيا" بنسخته الرابعة، بتنظيم من مكتب الإرشاد الاجتماعي في عمادة شؤون الطلبة لتحسين أساليب الحياة الصحية للطلبة.

وحضر افتتاح فعاليات اليوم الصحي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور بسام حمو، وعميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم وعمداء الكليات، و الرائد رانيا ابو سليم من مديرية دفاع مدني وسط عمان، والجهات الصحية المشاركة، وأساتذة الجامعة وموظفيها وطلبتها.

واشتملت الفعاليات التي جاءت بمشاركة 22 جهة طبية وصحية وغذائية ورياضية، على فحوصات طبية متعددة، وإرشادات لخبراء في التغذية والتجميل، ومراكز اللياقة البدنية، ولقاءات مع أطباء من مستشفى التخصصي ، وتدريبات على الإسعافات الأولية .

 وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، ان العمادة تسعى من خلال اقامة " اليوم الصحي" بشكل دوري  توفير حياة متكاملة لطلبتها، وحثهم على اتباع الأساليب السليمة للعناية بصحتهم، إضافة إلى مد جسور التواصل الدائم والمستمر مع المجتمع المحلي ومؤسساته.

كما أشار الدكتور سالم، إلى تنوع المشاركات ودورها في تعزيز التشاركية بتبادل الخبرات والمعارف والكفاءات بين القطاع الجامعي والقطاع الطبي، مشيدا بتفاعلية الطلبة ورغبتهم في اكتساب معارف ومهارات تخدم مساعيهم نحو حياة أفضل.

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