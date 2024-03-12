انتاج: 6.4 مليون شخص في الاردن لديهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - أظهر تقرير لوحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" أن 91 % من الأردنيين متصلون بالإنترنت.

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وبحسب بيان لـ "إنتاج" اليوم الثلاثاء، أشار التقرير إلى أن 77% من الأشخاص في الأردن يفضلون الاتصال عبر الأجهزة الخلوية، مقارنة بـ 22 % يستخدمون أجهزة اللاب توب وأجهزة أخرى، وبلغت نسبة الذين يفضلون استخدام متصفح جوجل كروم 76 % في حين بلغ حجم مستخدمي نظام الأندرويد في الأردن 79% .



وبين أن حوالي 6.4 مليون شخص لديهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بنسبة استخدام تصل إلى 56 % من سكان الأردن.



وأبرز التقرير بعض الاتجاهات المهمة بين الإناث في الأردن، إذ تبين أن النساء لا يفضلن بشكل كبير استخدام منصة "لينكد إن"، حيث سجلت نسبة استخدام للمنصة 33%.



وأظهرت البيانات تفضيلاً واضحًا لمنصة "سناب شات" بين الإناث، بنسبة استخدام تصل إلى 54 % ما يجعلها المنصة المفضلة لديهن، ويحظى "انستغرام" بشعبية كبيرة بين الإناث بنسبة استخدام 50 % في حين بلغت نسبة استخدام الإناث لمنصة اكس (تويتر سابقا) في الأردن 37% .

