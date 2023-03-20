انجاز المرحلة الأولى من مشروع "الضمان الزراعي"

الوكيل الإخباري - قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه، إن الصندوق قد بادر بالاستثمار في القطاع الزراعي لأهميته في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الأردنية والتي تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتعزيز العائد على محفظة الصندوق الاستثمارية.

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جاء ذلك خلال زيارة للمشروع الزراعي في منطقة المدورة جنوب المملكة؛ شارك فيها عدد من اعضاء مجلس الاستثمار ومجلس إدارة الشركة والادارة التنفيذية في الصندوق والشركة.



وبين كناكرية إن تنفيذ هذا المشروع يأتي تحقيقا للرؤى الملكية السامية بالاستثمار في القطاعات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، والاستفادة من العقول الأردنية في تطوير القطاع الزراعي، ولدور هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.



وتم الاطلاع خلال الزيارة على العرض المقدم من الادارة التنفيذية للمشروع عن أبرز ما تم إنجازه خلال المرحلة الاولى للمشروع، والخطط والبرامج المعدة من الشركة للمرحلة القادمة.



وفي جولة ميدانية على أراضي المشروع التي تم استصلاحها، اشاد رئيس الصندوق بإنجاز المرحلة الاولى من المشروع الذي تديره شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية بوقت قياسي وبفترة تقل عن عامين و بالكوادر الاردنية المتميزة في الشركة، لإنتاج محاصيل زراعية استراتيجية مثل القمح والبطاطا التصنيعية والمحاصيل العلفية على أسس تجارية ربحية باستخدام أحدث الأدوات والمعدات الزراعية.



من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشركة "شادي رمزي” المجالي ان المشروع بدء بالإنتاج ويقوم حاليا بتلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وبما ينسجم مع الخريطة الزراعية للمملكة، مشيرا الى الشراكات التي تم اقامتها مع العديد من المستثمرين المحليين من القطاع الخاص.



وأضاف أن المشروع يساهم أيضا في تفعيل النشاط الاقتصادي جنوب المملكة من خلال توفير فرص عمل نوعية للأيدي العاملة في محافظات الجنوب.

ولتوسيع نطاق عمل الشركة، بين المجالي انه يتم حاليا دراسة الاستثمار في عناصر سلسلة الإنتاج الغذائي والصناعات الغذائية وزراعة محاصيل نوعية ذات جدوى اقتصادية عالية ومحاصيل اخرى لغايات التصدير.



وتجدر الاشارة الى ان شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد بدأت العمل في المشروع الزراعي عام 2021 في منطقة المدورة وعلى مساحة كلية تبلغ 30 الف دونم، ويتم تنفيذ المشروع على مراحل لإنتاج عدد من المحاصيل على أسس ربحية بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية.



ويعتبر الاستثمار في القطاع الزراعي نقلة نوعية هامة لتنويع مكونات المحفظة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتعزيز العائد المتحقق على الاستثمارات المتعددة في قطاعات مختلفة منها البنوك، التعدين، الصناعات الدوائية، السياحة والمحفظة العقارية والمناطق التنموية.





