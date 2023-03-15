الأربعاء 15-03-2023
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الأربعاء، 15-03-2023 02:37 م

الحكومة تعرض التجربة الأردنية الغذائية على رومانيا

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم في بوخارست رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشوكا بحضور نظيره الروماني السيد/ بيترا دايا و سعادة السفير الاردني في رومانيا سفيان القضاة، وذلك خلال زيارته الرسمية لترؤس الجانب الأردني لاجتماعات الدورة الثانية للجنة الزراعية الاردنية الرومانية المشتركة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال الزراعي والأمن الغذائي. 

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كما وتم بحث عدد من المواضيع التي تخص تبادل السلع الزراعية بين البلدين حيث أكد الحنيفات على عمق العلاقات الاردنية الرومانية وسبل تعزيزها من خلال رفع مستوى التبادل السلع الزراعية بين البلدين مثل الخضار والفواكة وخاصة التمور الأردنية وزيت الزيتون اضافة الى الأسمدة العلاجات واللقاحات البيطرية .

وأشار الحنيفات الى اطلاعه على سلامة وجودة اللحوم المصدرة للأردن وخاصة الأمراض العابرة  للحدود ونوه الى تبادل الخبرات البيطرية وتأهيل عدد من الأطباء البيطريين لدى رومانيا  واستقبال خبراء للوقوف على الإجراءات المحلية في التعامل مع مكافحة الأمراض وسبل الحجر البيطري .


وتم بحث التجربة الاردنية في خطط الأمن الغذائي و المستوعبات الأفقية للحبوب وعدد من المواضيع التي تدعم التعاون المشترك.

 




 

 


 

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