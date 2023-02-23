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الخميس، 23-02-2023 12:27 م

المزارعين تطالب الأوقاف بإقامة صلاة استسقاء لمرة ثانية - وثيقة

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الوكيل الإخباري - طالب الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بضرورة إقامة صلاة استسقاء جديدة في محافظات المملكة كافة خلال الفترة المقبلة، بعد توقف الهطول المطري والحاجة الكبيرة والمُلحة للمياه للري والشرب وسقاية المواشي.

وقال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران إن الاتحاد وجه يوم أمس الأربعاء كتاباً إلى وزارة الأوقاف يطالب فيه بضرورة إقامة صلاة الاستسقاء، حيث مازال ينتظر الرد من قبل الوزارة والموافقة عليه.

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وأضاف أن توقف الهطول المطري خلال الفترة الماضية عمل على جفاف الينابيع، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.



 




 

 


 

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