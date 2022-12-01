الخميس 01-12-2022
الوكيل الاخباري

أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى السبت

انخفاض ملحوظ على أسعار البطاطا محلياً

دفعة كبيرة مدعوة للامتحان التنافسي - أسماء

مجاهد: حركة الأغنام في حلقة دائرية سببها الحقول المغناطيسية والنشاط الشمسي

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مدعوون للامتحان التحريري في الجامعة الاردنية - اسماء

شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم جنين

وفيات الخميس 1-12-2022

وزيرة الثقافة: إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي محطة مهمة بإثراء ثقافتنا

ولي العهد يُعلق على فوز المنتخب التونسي - صورة

الخميس، 01-12-2022 08:05 ص

انخفاض ملحوظ على أسعار البطاطا محلياً

0L5A5730


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3154.223 طن، توزعت على 1911.042 طن خضار،942.842 طن فواكه، و 300.339 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 308.862 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 130 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 40 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ديوان الخدمة

دفعة كبيرة مدعوة للامتحان التنافسي - أسماء

88

مجاهد: حركة الأغنام في حلقة دائرية سببها الحقول المغناطيسية والنشاط الشمسي

الجامعة الاردنية 2

مدعوون للامتحان التحريري في الجامعة الاردنية - اسماء

42022385144266873721

وزيرة الثقافة: إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي محطة مهمة بإثراء ثقافتنا

11202222153251543074576

ولي العهد يُعلق على فوز المنتخب التونسي - صورة

11202227235328254487156

لجنة انتخابات تجارة الرصيفة تنهي استعداداتها

أخبار متعلقة
0L5A5730

أسعار الخضار اليوم في السوق المركزي

0000

انخفاض سعر البندورة والبطاطا محلياً اليوم

ب

ارتفاع سعر البطاطا في السوق المركزي اليوم

0L5A5730

انخفاض سعر البطاطا 15 قرشاً اليوم

0L5A1048

أسعار الخضار محلياً اليوم

0L5A5730

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم