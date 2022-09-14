انهيار أجزاء من سقف مدرسة في الشونة الشمالية ونقل الطلبة إلى أخرى

الوكيل الاخباري - استدعى انهيار أجزاء من سقف غرفتين صفيتين بمدرسة القرية السياحية الأساسية المختلطة بالشونة الشمالية، اليوم الأربعاء، لصدور قرار بنقل طلبة المدرسة إلى مدرسة أخرى حفاظاً على السلامة العامة.



وأوضح متصرف لواء الأغوار الشمالية رئيس لجنة السلامة العامة، الدكتور علي الحوامدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللجنة قررت إثر كشفها على واقع المدرسة، بناء على مخاطبة من مديرية التربية والتعليم، نقل الطلبة إلى مدرسة الرصانة الأساسية للدوام على نظام الفترتين اعتباراً من يوم غد الخميس، إلى حين إيجاد الحلول الجذرية لمدرستهم الأصلية.



وبين أنه سيتم إجراء كشف هندسي لاحقاً للمدرسة للخروج بتوصيات قد تتضمن إجراء الصيانة المطلوبة، أو إيجاد مبنى بديل للمدرسة باعتبارها مستأجرة.



ودعا الحوامدة أولياء أمور الطلبة، البالغ عددهم 85 طالباً وطالبة، إلى التعاون مع مديرية التربية والتعليم وتفهم قرار نقل الطلبة حفاظاً على سلامتهم.

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