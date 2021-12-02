الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 01:52 م

انهيار جزء من أرضية كراج عمارة سكنية في السلط

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الوكيل الاخباري- انهار جزء من أرضية كراج عمارة سكنية في منطقة بركة العامرية بالسلط، اليوم الخميس، بسبب حفريات مجاورة للعمارة دون وقوع أية إصابات.

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وتفقد محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، موقع الانهيار للتأكد من مدى تأثر العمارة السكنية، موعزا للمعنيين باتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظا على سلامة المواطنين.


وحضرت كوادر الدفاع المدني للاطلاع على الأضرار، وتقييم الوضع لضمان سلامة المواطنين القاطنين في العمارة، وعدم تعرضهم للخطر ، ومدى تأثر البناء بالانهيار .

 

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