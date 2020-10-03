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السبت، 03-10-2020 07:45 م

ايعاز عاجل من وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوعز وزير الصحة الدكتور سعد جابر السبت بفتح مستشفى الطوارئ في البشير لاستقبال حالات كورونا بسعة 150 سرير وقدرة على استيعاب 50 جهاز تنفس اصطناعي.
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وأكد جابر في كتاب وجهه لمدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات ضرورة إبقاء قسم الأورام الجديد جاهزا لاستقبال حالات كورونا.

وطالب جابر بتحضير الكوادر لمستشفى العناية الحثيثة المنوي فتحه بعد 20 يوميا وبسعة 70 سريرا وأن تكون سعة مرضى كورونا 260 مريض قابلة للزيادة مشيرا لتزويد المستشفى بـ 300 ممرضة وانتداب 15 طبيب تخدير وباطنية.

 




 

 


 

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