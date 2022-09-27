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بتوجيهات ملكية العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الطفيلة

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الثلاثاء، 27-09-2022 02:11 م

بتوجيهات ملكية العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الطفيلة

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الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية، سلم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الثلاثاء، 19 أسرة عفيفة مساكن جديدة في منطقتي بربيطة والعين البيضاء بالطفيلة، جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة.

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كما اطلع العيسوي على جهاز تفتيت الحصى وفق تقنية (إكس راي)، الذي تم تزويده بتوجيهات ملكية لمستشفى معان الحكومي.


وفي الطفيلة، جال العيسوي في عدد من هذه المساكن، من ضمنها مسكن لأسرة طالبة متفوقة في امتحان الشهادة الثانوية العامة، إذ يضم كل مسكن غرفتي نوم وغرفة معيشة ومطبخا.


وتندرج المساكن، في إطار المبادرة الملكية لمساكن الأسر العفيفة، التي أُطلقت عام 2005، لتوفير الحياة الكريمة في بيئة صحية وآمنة، للأسر الأكثر عوزاً واستحقاقاً، وتقطن في منازل قديمة.


وسلّم العيسوي، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ومحافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس، شهادات الانتفاع للأسر المستفيدة، من ضمنها أسرة عفيفة تمر بظروف معيشية صعبة في العين البيضاء.


وتخضع عملية اختيار الأسر العفيفة لدراسات ميدانية، تُراعي معايير ترتكز على أسس شفافة وعادلة، تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، وتأخذ بالاعتبار الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة وأفرادها، إلى جانب طبيعة المنازل.


وفي معان، اطلع العيسوي، بحضور الوزير الكسبي ومحافظ معان فيصل السميران وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، على جهاز تفتيت الحصى وفق تقنية (إكس راي)، الذي تم تزويده، بتوجيهات ملكية، لمستشفى معان الحكومي، لضمان تقديم خدمات صحية وطبية للمرضى.


وتقوم وحدة تفتيت الحصى في المستشفى، الذي يخدم ما يقارب 170 ألف نسمة، بعد تزويدها بالجهاز، بإجراء عمليات تفتيت الحصى، باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية.


يشار في هذا الصدد إلى أنه، وتحقيقا للرؤية الملكية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، تم صيانة وتوسعة وتأهيل العديد من المستشفيات وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، فضلا عن إنشاء وتوسعة مراكز صحية.

 




 

 


 

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