بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والسفارة البولندية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات لدى لقائه، اليوم الثلاثاء، السفير البولندي لدى المملكة لوكجان كاربينسكي، سبل التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والثقافية.

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وناقش الجانبان خلال اللقاء، التي حضرته نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور إنعام خلف، ومديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل ياسين، إمكانية التعاون في مجال تدريس اللغة البولندية في الجامعة، باعتبارها مساقًا اختياريًّا، إلى جانب تنظيم الفعاليات والمحاضرات الثقافية المشتركة.



ولفت عبيدات إلى إيلاء الجامعة اهتماما ببناء علاقات تعاون وتبادل أكاديمي وطلابي مع نظيراتها من مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم، الأمر الذي يخدم مصلحة الجامعة والطلبة، ويسهم في توسيع مداركهم وإكسابهم خبرات وتجارب جديدة تساعدهم على اكتساب منظور جديد للعالم.



من جهته، أعرب السفير كاربينسكي عن أمله في تطوير علاقات تعاون أكاديمي وثقافي مميزة بين الجامعة الأردنية ومؤسسات التعليم العالي البولندية، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين.



وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية ودروع التكريم.