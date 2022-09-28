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الأربعاء، 28-09-2022 06:24 م

بحث التعاون بين الجامعة الهاشمية ومديرية الثقافة العسكرية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، اليوم الأربعاء، مع مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الركن علي الدعجة، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات التعليمية والأكاديمية والطلابية بين الجامعة والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وثمن الدكتور الزبون، خلال اللقاء الذي حضره مدير وحدة القبول والتسجيل الدكتور زياد الطحاينه، الجهود المميزة التي تبذلها القوات المسلحة، لا سيما مديرية الثقافة العسكرية وما تقدمه من خدمات لأبناء العسكريين، بتنفيذ بنود المكرمة الملكية، فضلا عن الجهود المبذولة من الجيش العربي في مجالات التعليم والتدريب والتثقيف المجتمعي.

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