بحث التعاون بين العلوم والتكنولوجيا ومركز تطوير الأعمال

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم مع مدير عام مركز تطوير الأعمال غالب حجازي، اليوم الاثنين، سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

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وأكد السالم، خلال اللقاء، استعداد الجامعة لمد جسور التعاون مع مركز تطوير الأعمال في تنفيذ مجموعة من المشاريع الريادية والقيادية ووضع خبراتهما المتميزة بما ينعكس إيجابًا على كلا الطرفين في مختلف المجالات.



وأشاد بالدور المهم والفاعل الذي يقوم به المركز في زيادة فرص التشغيل والتشغيل الذاتي من خلال مختلف البرامج الريادية وغير التقليدية التي ينفذها بالتعاون مع الجامعات الأردنية.

وأثنى حجازي، على السمعة العلمية المرموقة لجامعة العلوم والتكنولوجيا، مبينًا أن المركز يسعى إلى فتح شراكة حقيقية مع الجامعات لغايات إلحاق الشباب بالدورات التدريبية المتخصصة التي تؤهلهم للحصول على فرص العمل المناسبة وتوجههم نحو ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم خدمات تدريبية للمجتمع المحلي والشركات الأردنية.



جدير ذكره أن مركز تطوير الأعمال، هو مركز أردني غير ربحي ومنظمة غير حكومية، يسهم في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم وتنفيذ البرامج التنموية التي تهدف إلى توفير فرص عمل للأردنيين وبث روح الريادة وزيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقوم بإدارة العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية لعدد من الجهات الحكومية والجهات المانحة.



ويشار إلى أن المركز يعد أحد المؤسسات الرائدة في مجال التنمية والتدريب كونه يستهدف احتياجات السوق وتطوير الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بتنمية الأفراد والمجتمعات بطرق مبتكرة، والتي تقوم أساسا على مرتكزات عدّة، من أبرزها مساعدة المؤسسات لتعزيز قدراتها التنافسية وتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق ذلك، كما يعمل على الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص؛ لتنمية الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمعات، وتحفيز الطاقات لدى الشباب وتزويدهم بالسلوكيات الريادية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة.

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