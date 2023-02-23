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الخميس، 23-02-2023 01:55 م

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الثقافة

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الوكيل الاخباري- بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم خلال لقائه اليوم الخميس وزيرة الثقافة معالي الدكتورة هيفاء النجار سبل زيادة التعاون بين الجانبين.

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وأشادت النجار بما قدمته جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية للحركة الثقافية الوطنية الأردنية، خاصة مسيرة المدن الثقافية الأردنية ومنها مدينة اربد عاصمةً الثقافة العربية للعام 2022، مشيرةً إلى أهمية دور الهيئات الثقافية في إغناء المشهد الثقافي الأكاديمي، بالإضافة إلى أهمية الشراكة التي يجب تعزيزها بين الثقافة والتعليم.


بدوره، أكد السالم دعم الجامعة لمسيرة وزارة الثقافة التي تكرس جهودها ومسؤولياتها الوطنية في البعد الإنساني الذي يعزز القيم والمصلحة العليا للوطن والنهوض بالمكون الثقافي والفكري الذي يسهم في رقي المجتمعات وتقدمها.
واتفق الجانبان على وضع آليات لتنفيذ برامج ثقافية مشتركة تستهدف المجتمع الأردني، وطلبة الجامعات.

 




 

 


 

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