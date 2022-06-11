بحث التعاون بين زها الثقافي وبلدية عجلون

الوكيل الاخباري - بحث اجتماع عقد اليوم السبت في القرية الحضرية بمحافظة عجلون، آليات التعاون بين بلدية عجلون الكبرى ومركز "زها" الثقافي في مجال عقد دورات تدريبية للشباب واليافعين وتوفير بيئة ملائمة لتطوير قدراتهم.



وأكد رئيس البلدية حمزة الزغول، أهمية الدور الكبير الذي يقوم به مركز "زها" على امتداد مساحة الوطن لتوفير فرص تدريبية للشباب واليافعين والطلبة تساعدهم على إبراز طاقاتهم وإبداعاتهم ورفع مستواهم الثقافي وبناء جيل مسلح بالمعرفة.

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