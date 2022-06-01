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الأربعاء، 01-06-2022 01:05 م

أوقاف عجلون تعقد اجتماعا تعريفيا عن جائزة الموظف المتميز

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الوكيل الإخباري - عقدت مديرية أوقاف محافظة عجلون اجتماعا لعدد من الائمة

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والوعاظ والمؤذنين للتعريف بأهداف وشروط التقدم لجائزة الموظف المتميز.


وقال مدير الاوقاف الدكتور أحمد الصمادي، ان الاجتماع يهدف للتعريف بشروط وآلية التقدم لجائزة الموظف المتميز وتوزيع النماذج الخاصة بذلك.

 


و أكد على ضرورة التعاون مع لجان المساجد في صيانة سكن الإمام والمؤذن وتفعيل البند 4 من الفقرة ب من المادة 25 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم والاستعداد لفتح المراكز الصيفية لتعليم القرآن الكريم في عجلون وعددها 45 مركزا للذكور.

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