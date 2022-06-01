أوقاف عجلون تعقد اجتماعا تعريفيا عن جائزة الموظف المتميز

الوكيل الإخباري - عقدت مديرية أوقاف محافظة عجلون اجتماعا لعدد من الائمة

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والوعاظ والمؤذنين للتعريف بأهداف وشروط التقدم لجائزة الموظف المتميز.



وقال مدير الاوقاف الدكتور أحمد الصمادي، ان الاجتماع يهدف للتعريف بشروط وآلية التقدم لجائزة الموظف المتميز وتوزيع النماذج الخاصة بذلك.