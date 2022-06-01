أوقاف عجلون تعقد اجتماعا تعريفيا عن جائزة الموظف المتميز

الوكيل الإخباري - عقدت مديرية أوقاف محافظة عجلون اجتماعا لعدد من الائمة
والوعاظ والمؤذنين للتعريف بأهداف وشروط التقدم لجائزة الموظف المتميز.
وقال مدير الاوقاف الدكتور أحمد الصمادي، ان الاجتماع يهدف للتعريف بشروط وآلية التقدم لجائزة الموظف المتميز وتوزيع النماذج الخاصة بذلك.
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و أكد على ضرورة التعاون مع لجان المساجد في صيانة سكن الإمام والمؤذن وتفعيل البند 4 من الفقرة ب من المادة 25 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم والاستعداد لفتح المراكز الصيفية لتعليم القرآن الكريم في عجلون وعددها 45 مركزا للذكور.
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