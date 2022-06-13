الإثنين 13-06-2022
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بحث العقبات التي تواجه مالكي المؤسسات التعليمية في إربد

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الإثنين، 13-06-2022 10:43 م

بحث العقبات التي تواجه مالكي المؤسسات التعليمية في إربد

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الوكيل الاخباري - بحث ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن، رئيس لجنة قطاع المدارس الخاصة جمال الرفاعي، مع مالكي المؤسسات التعليمية الخاصة اليوم الاثنين، أهم العقبات التي تواجههم وخاصة في ظل تبعات أزمة جائحة كورنا.

وقال الرفاعي أن هذا القطاع هو واحد من أهم القطاعات في غرف التجارة لما يحمل من رسالة ترفع من مستوى التعليم، وان الهدف من هذه اللقاءات الوقوف على احتياجات المدارس الخاصة كافة التي يتجاوز عددها 4500 مدرسة، داعيا لضرورة اختيار لجنة ممثلة لهذا القطاع لما تتناسب مع الفئات كافة.

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