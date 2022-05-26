الخميس 26-05-2022
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الخميس، 26-05-2022 04:09 م

بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو مع نظيره البريطاني السير جيري غريمستون العلاقات الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها والاستفادة من التجربة البريطانية في مجال جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.

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وقال بيان لوزارة الاستثمار اليوم الخميس، إن عمرو بحث في لقاءٍ آخر مع وزير الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط أماندا مايلنغ تطوير العلاقات الثنائية بين الأردن والمملكة المتحدة وسبل تطويرها.


وعرض عمرو خلال اللقاءين اللذين عُقِدا في العاصمة البريطانية لندن واقع البيئة الاستثمارية بالمملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة وخصوصاً في البنية التحتية والمشاريع الكبرى.


ويقوم عمرو بزيارة للمملكة المتحدة هذا الاسبوع يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين بالحكومة البريطانية بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع كبرى الشركات البريطانية والمجموعات الاستثمارية بهدف ترويج المملكة كوجهة استثمارية محفزة.

 




 

 


 

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