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الخميس، 20-10-2022 01:12 م

بحث مطالب جمعيات تعاونية مع رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا

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الوكيل الاخباري - بحث المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح محمد الشلبي، مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات؛ أوجه التعاون ما بين الجانبين، بما يخدم تنفيذ مطالب عدد من الجمعيات التعاونية في لواءي البتراء والشوبك.

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وقال الشلبي خلال لقائه الفرجات، بحضور مدير تعاون معان أحمد الشمري، إن التعاونيات على قدر من الأهمية للأعضاء التعاونيين وأبناء المجتمع المحلي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛ كونها تقوم على تنفيذ مشاريع تساهم في توفير فرص عمل في أماكن وجودها، وباعتبارها مورداً مالياً يساعد في تحسين مستوى الدخل والواقع المعيشي للمستفيدين من تلك المشاريع.


وأضاف أن المؤسسة التعاونية تسعى من خلال التواصل مع مختلف الجهات الرسمية إلى خدمة التعاونيات ومساعدتها على تذليل التحديات والمعيقات التي تواجهها؛ وذلك لتعزيز العمل التعاوني، والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافداً للاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين العام والخاص.


بدوره، أبدى الفرجات استعداده بتقديم العون والمساعدة للجمعيات التعاونية في لواءي البترا والشوبك، مؤكداً على أهمية دور التعاونيات التنموي في خدمة المجتمعات المحلية.


 




 

 


 

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