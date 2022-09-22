مجاهد يوضح حقيقة نقاط لامعة في سماء المملكة تجذب أنظار الأردنيين

الوكيل الإخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورا قالوا انها لـ "نقاط لامعة" تتحرك في الفضاء على شكل عربات القطار، والتي دفعت الناس للتساؤل عن حقيقتها.

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الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، قال في بيان إن هذه النقاط المضيئة التي شوهدت في سماء المملكة، هي بالواقع دفعة من سلسلة أقمار صناعية أطلقتها شركة "سبايس إكس" التي يمتلكها الملياردير الشهير إيلون ماسك، لكي تقدم خدمة الإنترنت من الفضاء مجانا لجميع سكان الأرض وخاصة القاطنين في المناطق النائية التي لا تتوفر عندهم خدمة الانترنت.



وأضاف مجاهد في بيان وصل "الوكيل الإخباري" أن شركة سبايس إكس أطلقت في الساعة 5:10 صباح يوم الرابع عشر من شهر أيلول الحالي، من قاعدة كيب كانيفيرال في فلوريدا سلسلة أقمار ستار-لينك، وشاهدها الناس بعد إطلاقها لمدة يومين، على شكل نقاط لامعة تشبه القطار.



"ومن المتوقع أن ترتفع الأقمار التي وصل عددها إلى حوالي 46 قمرا إلى مدارات أبعد عن الأرض وعلى ارتفاع حوالي 550 كيلومترا عن مستوى سطح البحر، وبالتالي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة من الأرض، وتشاهد فقط بالمناظير والتلسكوبات الأرضية". وفق مجاهد



وتابع" سوف تطلق الشركة المئات من هذا النوع من الأقمار الصناعية، ومن المتوقع أن يزيد عددها في المستقبل عن حوالي 12 ألف بحيث تقدم خدمة إنترنت تعطي كل سطح الكرة الأرضية، وسرعة انترنت تفوق سرعة انترنت الفايبر بحوالي 47%.



وأضاف: "سوف يشهد العالم ومن ضمنه الأردن عبور عدد كبير من هذه الأقمار التي تشبه عربات القطار، وذلك لمن فاتته رؤية الأقمار الصناعية الأخيرة."



وبين مجاهد أن علماء الفلك والمراصد الفلكية في العالم احتجوا على هذه الأقمار الصناعية، كونها تشكل خطورة على رواد الفضاء والأقمار الصناعية والمركبات الفضائية في المستقبل، كما أنها تؤثر على المراصد الفلكية التي تعبر من مجال النظر إليها فتشوه التصوير والرصد الفلكي.

