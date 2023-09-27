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الأربعاء، 27-09-2023 02:58 م

بدء أعمال المراجعة الثالثة للسياسة التجارية الأردنية في جنيف

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الوكيل الإخباري - بدأت في مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية، ولمدة 3  أيام، أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للأردن، وذلك بمشاركة وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وبحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي، والمندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى.

واستهل الشمالي كلمته الافتتاحية بالتأكيد على التزام الأردن بالنظام التجاري متعدد الأطراف ومراجعة السياسة التجارية كأحد معززات المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارية في ضمان الشفافية وممارستها بين الدول الأعضاء.

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وأشار إلى أن الأردن أجاب على معظم الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء والتي بلغ عددها 140 سؤالا.


واستعرض الشمالي أبرز التطورات على جميع الجوانب الاقتصادية والتجارية خلال فترة المراجعة (2016 – 2022)، مبيناً أن الأردن تمكّن من الحفاظ على متانة الاقتصاد والالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف بالرغم من الأزمات المتتالية والمعيقات التي واجهت سلاسل الإمداد .


وأوضح الشمالي أنه تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.


وشدد على الأهمية التي يوليها الأردن لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال التعديلات على عدد من التشريعات والإجراءات التمكينية والإصلاحية لدعم المرأة في سوق العمل. 


 




 

 


 

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