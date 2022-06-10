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الجمعة، 10-06-2022 06:50 م

بدء التسجيل لبرنامج تدريب خريجي الصحافة بالإعلام الصحي - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت الجمعية الملكية للتوعية الصحية اليوم الجمعة، عن بدء التسجيل لبرنامج تدريب عدد من خريجي الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية في مجال الإعلام الصحي، الذي ينفذ بالتعاون والشراكة مع معهد الإعلام الأردني.

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ويُعد البرنامج الذي يستهدف تدريب 40 من الشباب والشابات الأردنيين من خريجي الصحافة والإعلام ممن لم يمض على تخرجهم أكثر من 4 أعوام، نتيجة تعاون وشراكة بين الحكومة والجمعية الملكية للتوعية الصحية، بهدف الارتقاء بنوعية التغطية الإعلامية المتعلقة بالصحة، وتوفير فرص تدريب مدفوعة التكاليف لخريجي الصحافة والإعلام تمكنهم من الحصول على تجربة علمية وعملية مميزة والمنافسة للدخول لسوق العمل، وكما يحرص البرنامج على توازن تمثيل النوع الاجتماعي بين المستفيدين وعلى المشاركة من مختلف المحافظات، خصوصاً لقلة فرص العمل الإعلامية فيها.


وبينت الجمعية أن التسجيل للبرنامج سيكون على الرابط الإلكتروني (https://forms.office.com/r/LveqKbUUM5)، موضحة أن هناك عدداً من الشروط للتقديم من أبرزها: أن يكون المتقدم من خريجي تخصص الصحافة والإعلام ومضى على تخرجه من 3 إلى 4 أعوام، ولا يعمل حالياً في أية وظيفة.


ويشتمل تصميم التدريب على مرحلتين: الأولى نظرية، يعدها وينفذها معهد الإعلام الأردني، وتركز على الاتصال الصحي والصحافة الصحية، وكتابة التقارير الصحفية والتغطية الإعلامية للقضايا الصحية، ومهارات اختيار المصادر العلمية الموثوقة وفهم محتواها، إضافة إلى أخلاقيات الاتصال والإعلام الصحي، وتستمر لمدة عشرة أيام مكثفة.


أما المرحلة الثانية فستكون عملية، من خلال فرص تدريب مدفوعة التكاليف وممولة من البرنامج لمدة ستة أشهر في مؤسسات إعلامية، تتيح للمتدربين التطبيق العملي لأساسيات العمل الصحفي والإعلامي وإنتاج محتوى إعلامي يركز على مواضيع الصحة.


وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، رعى توقيع اتفاقية بين الجمعية الملكية للتوعية الصحية ومعهد الإعلام الأردني في نيسان الماضي، لتدريب عدد من خريجي الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية في مجال الإعلام الصحي.

 


 




 

 


 

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