بدء تجهيز مدينة الجبيهة الترويحية كمتنزه للمواطنين

الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمّان الكبرى بدء العمل لتجهيز مدينة الجبيهة الترويحية كحديقة عامة ومتنزه للمواطنين على مساحة 54 دونما.

اضافة اعلان

وقالت الأمانة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنه سيصار إلى رفد المدينة بالألعاب من المبادرات الملكية والمرافق الأساسية الأخرى.

وأضافت أنه سيتم إجراء تحسينات في موقع المدينة وتجهيزها لتصبح حديقة عامة مزودة بكافة الخدمات وخلال فترة وجيزة.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم اتخاذ قرار تحويل المدينة الترويحية إلى حديقة عامة في الدورة السابقة لمجلس أمانة عمّان الكبرى.

وتوقعت الانتهاء من الأعمال خلال العام الجاري.

وكانت الأمانة أغلقت مدينة الجبيهة الترويحية لأسباب تتعلق بسلامة وأمن الزوار.