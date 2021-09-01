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الأربعاء، 01-09-2021 09:15 ص

بدء تنفيذ أمر الدفاع 32 بشأن عمل غير متلقي اللقاح من القطاع الخاص

لقاح


الوكيل الإخباري - دخل البند السابع من أمر الدفاع رقم 32، الذي ينظم عمل الموظفين غير متلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا في القطاع الخاص، حيز التنفيذ الأربعاء، وفق ما أفادت الحكومة.

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وتشير الفقرة الأولى من البند إلى ضرورة إحضار "العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو تخلفوا عن موعد الجرعة الثانية، فحص الكشف عن الفيروس (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع".


ولا يسمح، وفق الفقرة الثانية من البند، لـ "عامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة الأولى بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره".


في حين، تتحدث الفقرة الثالثة عن "إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة".


وكان أمر الدفاع الذي أصدرته الحكومة، نظم في بادئ الأمر، عمل موظفي القطاع العام غير المتلقين للقاح، وطبق ذات الشروط عليهم ابتداء من 5 آب/ أغسطس الماضي.


ويأتي تطبيق البند السابع من أمر الدفاع بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لفتح القطاعات الذي يتضمن إلغاء حظر التجول بكل أشكاله والسماح بعودة عمل القطاعات في جميع الأوقات.


ويشهد الأردن استقرارا في الوضع الوبائي مع بقاء نسبة الفحوص الإيجابية التي تجرى يوميا للكشف عن فيروس كورونا أقل من 5%. وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، صخر دودين، إلى أن الوضع الوبائي "مطمئن"، وأن "المؤشرات إيجابية ومبشرة تمكن الحكومة من إطلاق جهود التعافي".


وأعطى الأردن حتى الثلاثاء، أكثر من 6.4 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.

 

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