بدء صرف المعونة ودعم المحروقات وشكاوى من تأخرها لبعض الأسر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة بدء تحويل مخصصات المعونات الشهرية للأسرة المنتفعة لشهر أيلول الماضي إضافة إلى دعم المحروقات منذ يوم الأحد الماضي.

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وأضاف صوالحة لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء أن الصرف بدء في البنوك من يوم الأحد ومستمر لغاية الآن في المحافظ الإلكترونية والبريد الأردني .



وورد لموقع "الوكيل الإخباري" العديد من شكاوى مواطنين حول تأخر صرف المعونة الشهرية وبدل دعم المحروقات عن شهر أيلول الماضي.



وكانت الحكومة خصصت (16) مليون دينار لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، والبالغ عددها قرابة (216) ألف أُسرة لمواجهة ارتفاع اسعار المحروقات ، حيث سيتم صرف الدعم للفئات المستحقَّة لمدة ستة شهور حتى نهاية العام الحالي 2022.

