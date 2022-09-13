التنمية الاجتماعية تدعو مالكي الحضانات المنزلية إلى ترخيصها

الوكيل الاخباري-

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دعت وزارة التنمية الاجتماعية، المواطنين المالكين لحضانات منزلية إلى ترخيصها، استجابة لتعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021.وقالت الوزارة، الثلاثاء، إن عدد الحضانات المنزلية المرخصة في المملكة ارتفع إلى 4 حضانات بعد ترخيص حضانتين أخيرا، لتصبح واحدة في لواء الرصيفة، وواحدة في وادي السير، و2 في ماركا.وأكدت أن ترخيص الحضانات المنزلية مجاني، بدون أي كلف مادية، وذلك بتقديم الطلب إلكترونيا على موقع الوزارة، لتسهيل عملية الترخيص، وتخفيف الجهد على المواطنين، ولضمان زيادة الاقبال على تسجيلها، ولتوفير خدمات الرعاية للطفل.واضافت أنها بصدد ترخيص 8 حضانات منزلية جديدة، وهي قيد التسجيل، مشيرة إلى أن المنتفعين من برامج صندوق المعونة الوطنية يستطيعون ترخيص الحضانات المنزلية، دون تأثير على قيمة رواتبهم التي يتقاضونها من الصندوق، داعية المواطنين الى عدم إرسال أطفالهم إلا للحضانات المرخصة، حفاظا على سلامة وحقوق أطفالهم.يذكر ان تعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021، صدرت بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (25) من نظام دور الحضانة رقم (77) لسنة 2018، وعرفت التعليمات دار الحضانة المنزلية بأنها جزء من منزل معد للسكن يتم ترخيصه وفقا لأحكام هذه التعليمات لغايات تقديم خدمة رعاية الأطفال وتربيتهم، حيث تم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية يوم 15 تموز/يوليو 2021.