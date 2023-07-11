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الثلاثاء، 11-07-2023 11:58 م

بكلفة 163 ألف دينار .. بلدية السرحان توقع اتفاقية تعبيد شوارع

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الوكيل الاخباري - وقع رئيس بلدية السرحان، علي السرحان، الثلاثاء، اتفاقية عطاء فتح وتعبيد وخلطات إسفلتية في شوارع البلدية بتمويل من وزارة الإدارة المحلية بكلفة 163 ألف دينار.

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وقال السرحان إن العطاء سيشمل تعبيد عدد من الشوارع المدرجة على خطة التنفيذ في جميع مناطق البلدية بهدف الوصول إلى شبكة طرق حديثة تغطي أكبر نسبة من المناطق، لافتا أن البلدية تعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات على جميع الأصعدة سواء مشاريع خدمية أو تنموية.


وقال إن هذا العطاء يعد الثاني للخلطات الإسفلتية خلال الربع الثاني من هذا العام، مؤكدا أن البلدية تسعى جاهدة لتعبيد جميع الشوارع داخل التنظيم التي لم يتم تعبيدها، لكن ذلك سينفذ حسب الأولوية والأهمية.


 




 

 


 

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